Валерия Чекалина может продолжить заниматься блогерством после помилования

Лерчек может продолжить заниматься блогерством после помилования Валерия Чекалина может продолжить заниматься блогерством после помилования

Москва14 ноя Вести.Блогер Валерия Чекалина технически может продолжить заниматься блогерством после помилования президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом РЕН ТВ сообщил ее адвокат Артем Ковыршин.

Ранее указом президента Лерчек была помилована. Ее освободили от назначенного судом 31 июля наказания и сняли судимость.

31 июля нынешнего года суд приговорил Лерчек к пяти годам условно и назначил штраф в размере 763,5 млн рублей по уголовному делу о выводе денег в ОАЭ. Болеющая раком желудка четвертой стадии блогер подала прошение о помиловании.

Исходя из текста указа, помилование означает полное прощение, и это подразумевает освобождение от наказания также уточнил эксперт

После помилования блогер Лерчек может продолжить лечение от онкологии в Китае.