После помилования Лерчек освобождена от штрафа в 763 млн рублей

Блогера Лерчек освободили от штрафа в 763 млн рублей после помилования После помилования Лерчек освобождена от штрафа в 763 млн рублей

Москва14 ноя Вести.Блогеру Валерии Чекалиной, которую помиловал президент РФ Владимир Путин, не нужно выплачивать назначенный судом 31 июля штраф в размере 763 миллиона рублей. Об этом сообщил РИА Новости юрист Олег Зернов.

14 ноября стало известно, что Путин подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной, освободив ее от наказания и сняв судимость.

31 июля 2026 года суд приговорил Лерчек к пяти годам условно и назначил штраф в размере 763,5 млн рублей по делу о выводе денег в ОАЭ. 12 ноября блогер подала прошение о помиловании.

Помилование освобождает от всех видов наказания, в том числе и от штрафа. Исполнительное производство о взыскании штрафа подлежит прекращению на основании указа президента РФ о помиловании отметил эксперт

У Валерии Чекалиной диагностирован рак четвертой стадии. Защита просила разрешить ей выехать в Китай на лечение, однако суд Москвы отказал в выезде.