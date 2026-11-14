Суд отказал Лерчек в выезде в Китай на лечение

Блогеру Лерчек отказано в выезде в Китай на лечение Суд отказал Лерчек в выезде в Китай на лечение

Москва14 ноя Вести.Суд Москвы отказал в выезде в Китай на лечение от онкологии блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), следует из материалов инстанции, которые опубликованы на официальном сайте.

Поданное ходатайство о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора, не подлежит рассмотрению районным судом города Москвы сказано в документе

По данным инстанции, такие вопросы должен находятся в ведении суда того же уровня по месту исполнения приговора, а если его там нет — вышестоящая инстанция.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила надежду на помилование онкобольной блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).