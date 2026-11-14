Москва14 нояВести.Суд Москвы отказал в выезде в Китай на лечение от онкологии блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), следует из материалов инстанции, которые опубликованы на официальном сайте.
Поданное ходатайство о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора, не подлежит рассмотрению районным судом города Москвысказано в документе
По данным инстанции, такие вопросы должен находятся в ведении суда того же уровня по месту исполнения приговора, а если его там нет — вышестоящая инстанция.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила надежду на помилование онкобольной блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).