Лерчек не может вылететь на лечение в Китай из-за отсутствия загранпаспорта

Лерчек не может вылететь на лечение в Китай из-за проблем с загранпаспортом Лерчек не может вылететь на лечение в Китай из-за отсутствия загранпаспорта

Москва14 ноя Вести.Блогер Валерия Чекалина, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, не может отправиться на лечение в Китай из-за отсутствия изъятого загранпаспорта. Об этом сообщил РЕН ТВ ее адвокат Константин Третьяков.

По словам юриста, паспорт Лерчек ранее изъял сотрудник ФСИН. На данный момент его местонахождение неизвестно. Адвокаты выясняют, где находится загранпаспорт.

Потому что паспорт у нее был изъят. И дальше он пошел уже по ведомствам. Потому что изымал его инспектор ФСИН, а где он находится сейчас, нужно выяснять отмечается в сообщении

Также необходимо согласовать новые даты приема в клинике в Китае, так как согласованные даты уже прошли.

Это серьезная китайская клиника. Это не какая-то полулегальная контора. Это серьезный большой госпиталь, в котором свой график приема пациентов, план лечения и так далее уточнил адвокат

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной, освободив ее от наказания и сняв судимость.