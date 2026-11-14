SHOT: Лерчек может улететь в Китай на лечение до конца года

Адвокат Третьяков: Лерчек может улететь на лечение в Китай до конца года SHOT: Лерчек может улететь в Китай на лечение до конца года

Москва14 ноя Вести.Адвокат блогера Валерии Чекалиной Константин Третьяков заявил SHOT, что его подзащитная может отправиться на лечение в Китай до конца текущего года.

Ранее он заявлял, что сотрудник ФСИН изъял у Лерчек загранпаспорт и его местонахождение не известно.

Все документы на возврат загранпаспорта уже поданы … Параллельно представители блогерши запрашивают у китайской клиники квоту и ближайшую возможную дату госпитализации сказано в публикации

Представитель защиты Чекалиной уточнил, что сейчас загранпаспорт находится в миграционной службе, и когда врачи предложат даты, Валерия сможет вылететь.

Он подчеркнул, что после того как президент России Владимир Путин помиловал Чекалину, освободив ее от наказания и сняв судимость, юридических препятствий для поездки быть не должно.

В КНР Лерчек должны провести особую иммунную терапию, в ходе которой "научат" ее клетки распознавать и уничтожать опухоль.

У Лерчек диагностирован рак желудка четвертой стадии, она находится в тяжелом состоянии, поэтому запрос Чекалиной о госпитализации рассматривают в срочном порядке.

В июле 2026 года суд приговорил блогера к 5 годам условно и назначил штраф в размере 763,5 млн рублей по делу о выводе денег в ОАЭ.

12 ноября Чекалина подала прошение о помиловании.