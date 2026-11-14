Москва14 нояВести.Адвокат блогера Валерии Чекалиной Константин Третьяков заявил SHOT, что его подзащитная может отправиться на лечение в Китай до конца текущего года.
Ранее он заявлял, что сотрудник ФСИН изъял у Лерчек загранпаспорт и его местонахождение не известно.
Все документы на возврат загранпаспорта уже поданы … Параллельно представители блогерши запрашивают у китайской клиники квоту и ближайшую возможную дату госпитализациисказано в публикации
Представитель защиты Чекалиной уточнил, что сейчас загранпаспорт находится в миграционной службе, и когда врачи предложат даты, Валерия сможет вылететь.
Он подчеркнул, что после того как президент России Владимир Путин помиловал Чекалину, освободив ее от наказания и сняв судимость, юридических препятствий для поездки быть не должно.
В КНР Лерчек должны провести особую иммунную терапию, в ходе которой "научат" ее клетки распознавать и уничтожать опухоль.
У Лерчек диагностирован рак желудка четвертой стадии, она находится в тяжелом состоянии, поэтому запрос Чекалиной о госпитализации рассматривают в срочном порядке.
В июле 2026 года суд приговорил блогера к 5 годам условно и назначил штраф в размере 763,5 млн рублей по делу о выводе денег в ОАЭ.
12 ноября Чекалина подала прошение о помиловании.