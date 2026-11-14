Москва14 ноя Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной, больше известной как Лерчек. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Руководствуясь принципами гуманности постановляю: помиловать Чекалину Валерию Юрьевну, ... освободив ее от наказания, назначенного 31 июля 2026 г. Гагаринским районным судом г. Москвы, сняв судимость говорится в указе

Документ вступил в законную силу 14 ноября 2026 года.

31 июля 2026 года суд приговорил блогера, которая сейчас борется с раком желудка четвертой стадии, к пяти годам условно и назначил штраф в размере 763,5 млн рублей по делу о выводе денег в ОАЭ. 12 ноября Чекалина подала прошение о помиловании.