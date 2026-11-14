Москва14 ноя Вести.Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют 1,6 миллиона человек. Об этом агентству РИА Новости рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Таким образом он прокомментировал данные одного из Telegram-каналов, который ведет подсчет потерь ВСУ на основе некрологов из украинской прессы. Согласно этой информации, украинские вооруженные силы потеряли убитыми минимум 800 тысяч солдат.

Думаю, потери еще выше. В два раза. Вряд ли программа учла без вести пропавших, на них не пишут некрологи рассказал Азаров

Он добавил, что об огромных потерях ВСУ также свидетельствуют и темпы мобилизации в стране. Так, учитывая озвученные Киевом 40 тысяч мобилизованных в месяц, вооруженные силы теряют сопоставимое число бойцов, следовательно, в год потери должны насчитывать 400-500 тысяч человек. Таким образом, с 2022 года ВСУ потеряли примерно два миллиона военнослужащих.

Не всех погибших отмечают некрологами. Более того, немалая часть служащих в ВСУ и погибших не попадают ни в какие категории отметил бывший украинский премьер-министр

Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что безвозвратные потери Вооруженных сил Украины, по его оценке, могут превышать два миллиона человек.

По мнению Алаудинова, киевские власти намеренно не проводят полноценную идентификацию погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины, чтобы не раскрывать реальные масштабы потерь и не выплачивать компенсации их родственникам.