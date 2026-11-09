Москва9 нояВести.Число опубликованных некрологов украинских военных приблизилось к 800 тысячам. Об этом рассказал автор Telegram-канала "Шепот фронта" Руслан Татаринов изданию KP.RU.
На днях цифра была в 796 тысяч некрологовсказал он
Татаринов отметил, что речь идет только об открыто опубликованных данных с украинской стороны. По его оценке, реальные потери могут превышать миллион человек.
Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что безвозвратные потери Вооруженных сил Украины, по его оценке, могут превышать два миллиона человек.