В Чернигове на кладбище почти закончилось место для могил военнослужащих

На кладбище в Чернигове почти нет мест для военных могил В Чернигове на кладбище почти закончилось место для могил военнослужащих

Москва25 сен Вести.В украинском Чернигове почти закончились места для могил военнослужащих на местном кладбище, сообщают украинские СМИ.

На кладбище "Яцево" в Чернигове планируется обустроить дополнительную территорию для захоронений военных, поскольку на основном участке остается около 30 свободных мест сообщают власти города

Как отмечается в публикациях, в 2023 году власти города уже выделяли дополнительные 480 мест для могил погибших военных. Но теперь представители местного союза ветеранов сомневаются, что власти Чернигова смогут предоставить новый участок до заполнения старого кладбища

В России оценивают потери в Вооруженных силах Украины за все время спецоперации в 3 млн военнослужащих, включая раненых.