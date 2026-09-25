Москва25 сенВести.В украинском Чернигове почти закончились места для могил военнослужащих на местном кладбище, сообщают украинские СМИ.
На кладбище "Яцево" в Чернигове планируется обустроить дополнительную территорию для захоронений военных, поскольку на основном участке остается около 30 свободных местсообщают власти города
Как отмечается в публикациях, в 2023 году власти города уже выделяли дополнительные 480 мест для могил погибших военных. Но теперь представители местного союза ветеранов сомневаются, что власти Чернигова смогут предоставить новый участок до заполнения старого кладбища
В России оценивают потери в Вооруженных силах Украины за все время спецоперации в 3 млн военнослужащих, включая раненых.