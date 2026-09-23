Москва23 сен Вести.Данные о ежемесячных потерях ВСУ, озвученные польским премьером Дональдом Туском, выглядят вполне правдоподобно. Об этом сообщил политолог Александр Семченко в беседе с "Известиями".

По данным Туска, представители Киева сообщили ему о ежемесячных потерях, которые достигают 27 тысяч человек убитыми и ранеными.

Они коррелируют с информацией из других источников, да и сами представители украинских властей фактически их подтверждали. К тому же отмечаю, что из Киева сейчас не последовало никакого опровержения. Хотя здесь еще причина и в том, что Туск остается последним союзником Украины в польском истеблишменте - [глава киевского режима Владимир] Зеленский не хочет портить с ним отношения объяснил политолог

Ранее британская газета The Telegraph писала, что заявления главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о необходимости ежемесячно мобилизовывать по 30 тысяч украинцев могут указывать на то, что Киев скрывает реальные масштабы потерь на фронте.