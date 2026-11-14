Юрист Екатерина Гордон рассказала о реакции Лерчек на помилование

Юрист Гордон: блогер Лерчек благодарна за помилование Юрист Екатерина Гордон рассказала о реакции Лерчек на помилование

Москва14 ноя Вести.Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, благодарна всем после решения президента РФ Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщила юрист Екатерина Гордон в беседе с РБК.

Лера плачет и благодарна всем. Только что с ней говорила поделилась юрист

Ранее адвокат Валерии Чекалиной сообщил, что блогер благодарна российскому президенту и сотрудникам его администрации.

Сегодня стало известно о подписании Путиным указа о помиловании Лерчек. С нее сняли судимость, от наказания она освобождается.