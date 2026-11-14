Адвокат Третьяков о помиловании Лерчек: ситуация действительно этого требовала

Адвокат блогера Лерчек прокомментировал ее помилование президентом РФ Адвокат Третьяков о помиловании Лерчек: ситуация действительно этого требовала

Москва14 ноя Вести.Константин Третьяков – адвокат Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, поблагодарил президента России за помилование его подзащитной, передает РЕН ТВ.

По его словам, ситуация действительно этого требовала.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что Лерчек точно была достойна помилования, потому что она борется с тяжелейшим заболеванием и погасила ущерб.

Выражаем большую признательность В.В. Путину и всем причастным за столь быстрое принятие решения. Ситуация с Лерой действительно этого требовала говорится в сообщении

Адвокат Третьяков назвал произошедшее победой.

Сама Чекалина пока не комментирует произошедшее. По словам ее помощницы, Лерчек находится в тяжелом состоянии.