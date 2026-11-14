Москва14 ноя Вести.Артем Чекалин имеет минимальные шансы на помилование, в отличие от Валерии Чекалиной (Лерчек), освобождение которой стало возможным из-за состояния здоровья и наличия четырех детей, заявил NEWS.RU адвокат Александр Бенхин.

Конечно, Артем тоже может обратиться с просьбой о помиловании, но у него меньше шансов, потому что в случае с Лерчек главная мотивировка была, что она смертельно больна. Плюс она многодетная мать. В таких случаях даже менее известных личностей и даже по более серьезным статьям зачастую освобождают. Тем более, дети на попечении не у Артема, а у Валерии, пока она жива