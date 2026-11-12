Юрист Соловьев оценил шансы Лерчек на помилование Юрист Соловьев: если Путин помилует блогера Лерчек, решение суда не потребуется

Москва12 ноя Вести.Решение по обращению блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) к президенту России Владимиру Путину о помиловании будет приниматься с учетом всей совокупности собранных сведений. Об этом в беседе с RT заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Право помиловать закреплено в ст. 89 Конституции — это исключительное полномочие главы государства, официальный акт, который принимается в отношении конкретного лица, указано в сообщении. Эксперт пояснил, что акт помилования представляет собой особый вид индивидуального решения, не требующий пересмотра приговора судебными инстанциями.

Он уточнил, что процедура может предусматривать как полное освобождение от наказания или его смягчение, так и снятие судимости.

При этом Соловьев подчеркнул, что данный шаг также не является реабилитирующим основанием, из-за чего заявитель не получает права требовать компенсации вреда от следственных или судебных органов.

Собеседник RT также указал, что информация о наличии тяжелого заболевания у осужденной выступает законным фактором, способным исключать возможность нахождения человека в исправительной колонии.

Ранее юрист Михаил Пирогов заявил, что помилование не гарантирует Лерчек освобождения от штрафа в 763,5 млн рублей.