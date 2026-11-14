Москва14 ноя Вести.Быстрому принятию решения о помиловании блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, способствовало состояние ее здоровья, наличие малолетних детей и публичность истории, заявила в интервью ИС "Вести" журналист, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

Суд 31 июля приговорил блогера Лерчек к пяти годам условно и назначил штраф в 763,5 млн рублей по делу о выводе денег в ОАЭ. Блогер 12 ноября подала прошение о помиловании, а 14 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной, освободив ее от наказания и сняв судимость.

Я думаю, быстро, потому что история, во-первых, очень публичная была. И это очень здорово, потому что ее многие поддерживали, и в том числе общественно значимые личности. Мы все говорили, что с ней поступили, на мой взгляд, чрезмерно сурово и жестоко, зная, что у нее тяжелейшее заболевание - все-таки она не могла получить вовремя ни диагностику этого заболевания, не лечение начать. Но кроме того, у него маленькие дети, понимаете? И получается, что на глазах всей страны разворачивается настоящая трагедия. ...Все наблюдают за тем, как умирает молодая женщина, многодетная мать. На самом деле это невероятно трагично сказала Меркачева

Она напомнила о "вбросах" о состоянии здоровья Чекалиной.

Мне кажется, сыграло еще роль то, что изначально как будто были вбросы в общество: что она не такая в действительности больная, посмотрите, как она хорошо выглядит. Это все было очень некрасиво. Мы можем представить, кто это делал, но доказательств у нас таких нет. Мне очень жаль, что часть общества этому поверила. Валерия Чекалина действительно тяжело больна, но в силу того, что она всегда была публична и умела держаться, проходила через любые испытания улыбаясь и выглядела всегда при этом замечательно отметила Меркачева

По словам правозащитницы, счет жизни у Лерчек, возможно, идет на дни.

Ситуация настолько тяжелая, что счет идет на дни, возможно. Сейчас у нее есть какой-то шанс. Вообще само помилование в такие кратчайшие сроки — это само по себе чудо. Поэтому мы будем ждать потом второго чуда, чтобы она все-таки выздоровела сказала Меркачева

Сама Валерия Чекалина уже поблагодарила Владимира Путина за помилование. Спустя несколько часов после указа президента РФ о ее помиловании ей был возвращен загранпаспорт.