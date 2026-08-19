Москва19 авг Вести.Видеохостинг YouTube без каких-либо объяснений и предупреждений удалил авторский канал известного сербского режиссера Эмира Кустурицы под названием "Моя жизнь", следует из данных видеоплатформы. На этом канале публиковался влог, созданный на базе Sputnik Serbia.

Причины удаления канала не называются. При этом за время существования — с 2022 года — режиссер выложил 243 видео, а его аудитория превышала 34 тысячи подписчиков. Общее число просмотров составляло почти 10 миллионов.

В своих видеороликах Кустурица рассказывал о мировоззрении, творческих замыслах, любимых книгах, а также делился размышлениями о философии искусства и жизни. Сам режиссер характеризовал влог как "автобиографический взгляд человека, который давно живет и многое видел".