В Москве перед поездкой в Сербию пропал стример Insider Уже неделю в Москве ищут пропавшего стримера

Москва24 мая Вести.Стример Иван Insider пропал в Москве 18 мая. Перед исчезновением он собирался лететь в Сербию, сообщает Telegram-канал 112.

Другие стримеры считают, что Ивана могли похитить из-за его криптобизнеса.

Такая версия появилась из-за комментариев его коллег по цеху. Известный стример Владимир Братишкин заявил, что всем понятно, что "происходит с теми, кто занимается криптой" говорится в сообщении

Супруга Ивана заявила, что стримов в ближайшее время не будет, и пропала из соцсетей.

Insider активно проводил стримы с 2017 года. На него подписаны десятки тысяч человек.