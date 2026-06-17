Москва17 июн Вести.Место брендов в социальных сетях стала вытеснять личность человека, его профессия, а также уровень практических навыков. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал продюсер, соучредитель АНО "Блогеры Крыма" Алексей Александров.

По его словам, блогинг не должен быть самоцелью, так как социальные сети только инструмент донесения информации.

Будь ты учителем, будешь ты священником, слесарем или профессиональной швеей, дизайнером одежды … Кто ты, чем ты занят и чем ты можешь отличаться от любых других коллег, которые живут рядом с тобой. Поэтому твоя жизнь, твои реальные дела, твой опыт в даже самых вроде как бытовых незначительных вопросах, он действительно становится интересным, и в этом экспертиза, она востребована в социальных сетях заявил продюсер

При этом он добавил, что качество контента также влияет на популярность. Александров напомнил, что неграмотные с точки зрения монтажа ролики "не залетают" зрителям, даже если те не знают нюансов технического производства.

Продюсер отметил, что сейчас популярны ролики из офисов, а также обзоры на путешествия. Александров полагает, что формат рассказов про интересные локации никогда не устареет, так как планирующие отпуск люди всегда хотят услышать свежую информацию.

Поэтому формат личной подачи от первого лица человека, который живет на месте и может вас познакомить [с достопримечательностями], это уже года три-четыре совершенно точно сохраняющийся тренд. Но пока нет оснований думать, что это не будет популярно добавил Александров

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