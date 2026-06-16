Опрос: россияне в интернете предпочитают каналы со смешным контентом

Большинство россиян подписаны на юмористические каналы Опрос: россияне в интернете предпочитают каналы со смешным контентом

Москва16 июн Вести.Большинство россиян в интернете предпочитают каналы со смешным контентом, за ними следуют блоги военкоров и кулинаров. Такие результаты выявил опрос 900 читателей и подписчиков КП.RU.

38% опрошенных сообщили, что заходя в соцсети, хотят видеть больше позитива, а потому подписаны на юмористические каналы, которые позволяют от души посмеяться.

На втором месте с небольшим отрывом (35%) блоги военных корреспондентов, рассказывающие о новостях СВО.

Третье место по популярности, и тоже с минимальным отрывом, занимают кулинарные блоги, на которые подписаны 34% опрошенных.

Четвертое и пятое места (29 и 28%) набрали каналы о животных и путешествиях.

Далее следуют каналы о здоровье (14%), автомобильные блоги (12%), страницы звезд шоу-бизнеса (11%) и блоги для мам (4%).

Еще 15% респондентов выбрали вариант "другое"..