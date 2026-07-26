Путин признался, что иногда смотрит блогеров, "попадающих в точку"

Путин признался, что иногда с радостью смотрит блогеров Путин признался, что иногда смотрит блогеров, "попадающих в точку"

Москва26 июл Вести.Президент России Владимир Путин признался, что, несмотря на нехватку времени, иногда смотрит блогеров и радуется, что они "попадают в точку".

Он подчеркнул, что ему передают информацию по теме спецоперации как от официальных лиц, так и от СМИ, пабликов и блогеров.

Есть разные люди, есть блогеры, которых я иногда даже с удовольствием, времени нет, ну, попадаются, смотрю и, честно говоря, иногда радуюсь. Здорово, молодцы, прям в точку попадают сказал Путин

Российский лидер подчеркнул, что есть и такие блогеры, которые преследуют свои личные цели.

Путин 26 июля, в День Военно-Морского Флота, встретился и пообщался за чашкой чая с военными моряками в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге.