Путин рассказал об ощущениях от первого визита на подводную лодку

Путин рассказал, что почувствовал, когда впервые попал на подлодку Путин рассказал об ощущениях от первого визита на подводную лодку

Москва30 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин рассказал о своих ощущениях от первого посещения подводной лодки.

Путин провел в четверг встречу с представителями коренных малочисленных народов России в рамках форума "Знание. Первые".

Участник спецоперации из Камчатского края рассказал, что захотел служить во флоте после экскурсии, когда он впервые увидел подлодку. По его словам, мечта исполнилась в 18 лет, когда его призвали на Тихоокеанский флот.

У нас полностью с вами совпадают впечатления. Я когда в первый раз пришел на подводную лодку, все такие же чувства испытал... Мощь такая сказал глава государства

Ранее президент в ходе встречи высоко оценил участие коренных малочисленных народов в специальной военной операции.