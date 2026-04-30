Москва30 апрВести.Президент РФ Владимир Путин рассказал о своих ощущениях от первого посещения подводной лодки.
Путин провел в четверг встречу с представителями коренных малочисленных народов России в рамках форума "Знание. Первые".
Участник спецоперации из Камчатского края рассказал, что захотел служить во флоте после экскурсии, когда он впервые увидел подлодку. По его словам, мечта исполнилась в 18 лет, когда его призвали на Тихоокеанский флот.
У нас полностью с вами совпадают впечатления. Я когда в первый раз пришел на подводную лодку, все такие же чувства испытал... Мощь такаясказал глава государства
Ранее президент в ходе встречи высоко оценил участие коренных малочисленных народов в специальной военной операции.