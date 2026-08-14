Москва14 авгВести.На территории Украины ограничили доступ к YouTube-каналу российского актера Виталия Гогунского, сыгравшего роль Кузи в сериале "Универ". Об этом сообщили в центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.
Также были заблокированы каналы благотворительного фонда "Близкие люди", писателя Германа Садулаева и журналиста Дмитрия Борисенко, говорится Telegram-канале центра.
YouTube заблокировал на территории Украины 12 каналов, которые… поддерживают российскую армию… В частности, заблокированы каналы российского актера Виталия Гогунского, фонда "Близкие люди"сказано в сообщении
В июне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что все зарубежные сервисы, включая YouTube, могут вернуться на российский рынок в случае выполнения ими требований законодательства страны.