YouTube-канал актера из сериала "Универ" заблокировали на Украине На Украине заблокировали YouTube-канал актера Гогунского

Москва14 авг Вести.На территории Украины ограничили доступ к YouTube-каналу российского актера Виталия Гогунского, сыгравшего роль Кузи в сериале "Универ". Об этом сообщили в центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.

Также были заблокированы каналы благотворительного фонда "Близкие люди", писателя Германа Садулаева и журналиста Дмитрия Борисенко, говорится Telegram-канале центра.

YouTube заблокировал на территории Украины 12 каналов, которые… поддерживают российскую армию… В частности, заблокированы каналы российского актера Виталия Гогунского, фонда "Близкие люди" сказано в сообщении

В июне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что все зарубежные сервисы, включая YouTube, могут вернуться на российский рынок в случае выполнения ими требований законодательства страны.