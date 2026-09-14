Москва14 сенВести.Видеохостинг YouTube заблокировал прямую трансляцию ток-шоу "По существу" белорусского телеканала СТВ и еще три его ресурса. Об этом сообщил телеканал в Telegram.
YouTube "снес" наш канал прямо во время трансляции! Прямо сейчас, в разгар обсуждения Дня народного единства и исторической правды, IT-гигант заблокировал наш аккаунтсказано в публикации
Уточняется, что прямой эфир был продолжен на альтернативных площадках.
Ранее YouTube без объяснений удалил канал сербского режиссера Эмира Кустурицы.