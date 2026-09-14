YouTube заблокировал белорусский канал СТВ во время прямой трансляции

YouTube заблокировал аккаунт белорусского телеканала во время прямого эфира YouTube заблокировал белорусский канал СТВ во время прямой трансляции

Москва14 сен Вести.Видеохостинг YouTube заблокировал прямую трансляцию ток-шоу "По существу" белорусского телеканала СТВ и еще три его ресурса. Об этом сообщил телеканал в Telegram.

YouTube "снес" наш канал прямо во время трансляции! Прямо сейчас, в разгар обсуждения Дня народного единства и исторической правды, IT-гигант заблокировал наш аккаунт сказано в публикации

Уточняется, что прямой эфир был продолжен на альтернативных площадках.

Ранее YouTube без объяснений удалил канал сербского режиссера Эмира Кустурицы.