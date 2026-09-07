На Украине ограничили доступ к YouTube-каналам ряда российских артистов

На Украине заблокировали YouTube-каналы Киркорова, Долиной и Лепса На Украине ограничили доступ к YouTube-каналам ряда российских артистов

Москва7 сен Вести.На Украине заблокировали 31 YouTube-канал – большинство из них принадлежат российским исполнителям и деятелям культуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В частности, под ограничения попали каналы Ирины Аллегровой, певицы Валерии, Василия Герелло, Ларисы Долиной, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Григория Лепса, Ани Лорак, Дениса Майданова, Анны Нетребко, группы "Пелагея", Таисии Повалий и Юлии Чичериной.

Также были заблокированы YouTube-каналы журналистки Татьяны Поп и бывших депутатов Верховной рады Рената Кузьмина и Евгения Мураева.

В августе киевский режим ввел ограничения против YouTube-канала мультсериала "Маша и Медведь", а также против лиц и организаций, которые связаны с созданием и распространением этого проекта. Украинский министр культуры назвала мультсериал инструментом российской пропаганды.