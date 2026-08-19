Москва19 авгВести.Тоталитарное общество, причастное к блокировке YouTube-каналов, пытается вести войну с людьми, которые говорят правду. Так сербский режиссер Эмир Кустурица прокомментировал ТАСС удаление своего канала под названием "Моя жизнь" видеохостингом YouTube.
Это тоталитарное общество, и для них нормально, что они закрыли канал на YouTube. У них война с нами, с людьми, которые думают, которые говорят правду и несут истину в массысказал он
Ранее YouTube без объяснений удалил канал Кустурицы.