Москва15 июл Вести.Следующая война может развернуться уже в космическом пространстве, поскольку современные конфликты все больше зависят от технологий и управления через спутниковые системы. Об этом сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал в интервью информационной службе "Вести".

Кустурица отметил, что сегодня Украина, участвуя в конфликте с Россией, во многом зависит от технологических корпораций, таких как Starlink, Palantir и Google.

Сегодняшняя ситуация вызывает у меня серьезные сомнения… Сегодня мир живет в условиях управления через спутниковые системы. И мне кажется, что следующая война может развернуться уже на более высоком уровне – в космическом, спутниковом пространстве. Посмотрите: война на Украине во многом зависит от [основателя компании Starlink] Илона Маска, [сооснователя компании Palantir] Питера Тиля, Google и всех тех, кто предоставляет Украине соответствующие технологии и возможности. Дрон стал новым видом оружия. Но все это – корпорации. Это те, кому не хватает полезных ископаемых, кому не хватает влияния. Они потеряли большую часть Африки. И именно в этом конфликте, где банки финансируют одних и других, следует искать ответ на вопрос, возможна ли новая большая война заявил Кустурица

Ранее Кустурица заявил, что на Западе войны ведутся прежде всего через банки, поэтому вопрос о возможном нападении Европы на Россию прежде всего – финансовый.