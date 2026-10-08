В Москве суд запретил создавать в нейросети обнаженные изображения россиян Генерировать обнаженные изображения россиян с помощью ИИ запретил московский суд

Москва8 окт Вести.Использование сгенерированных нейросетью обнаженных изображений россиян запретил использовать московский суд. Об этом сообщает РИА Новости.

Роскомнадзор выявил сайт, на котором нейросеть позволяла сгенерировать изображение людей без одежды на основе реального фото. Один из слоганов размещенных на ресурсе - "разденьте свою подругу с помощью ИИ".

Сайт, который работает через зарубежные сервисы, нарушает права россиян на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Кроме того, на нем нет информации, подтверждающей наличие согласия граждан на обработку персональных данных говорится в сообщении

Роскомнадзор обратился в суд с иском. Суд в Москве признал незаконными как размещение на сайте фото- и видеоизображений россиян, так и созданные при помощи ИИ материалы с гражданами России.