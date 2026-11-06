Москва6 нояВести.Три порносайта с мусульманками заблокированы в России по требованию прокуратуры. Решение вынес Преображенский суд Москвы.
По данным Mash, в находящихся в открытом доступе роликах девушки появлялись в исламской религиозной атрибутике. Преображенская межрайонная прокуратура проверила ресурсы.
Прокуратура решила, что такие материалы оскорбляют религиозные чувства верующих и могут осквернять исламговорится в сообщении
Иск поддержал суд. Теперь решение будет направлено в Роскомнадзор, который внесет материалы в реестр запрещенных.