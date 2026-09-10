Москва10 сен Вести.В Новосибирске полицейские при поддержке бойцов Росгвардии ликвидировали сеть вебкам-студий, занимавшихся изготовлением и оборотом порнографических материалов, а также задержаны организаторы и модели. Об этом сообщил пресс-служба ГУМВД по Новосибирской области.

Предварительно установлено, что нелегальный интим-бизнес организовала 38-летняя жительница Заельцовского района. С 2016 года по настоящее время она совместно со своим 41-летним супругом арендовала три квартиры в Дзержинском, Октябрьском и Заельцовском районах Новосибирска отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Вебкам-студии были оснащены профессиональной техникой. Трансляции велись на зарубежных платформах, ориентированные на аудиторию из Европы и США. Индивидуальные запросы пользователей выполняли девушки в возрасте от 23 до 34 лет.

В ходе обысков полицейские изъяли компьютерную технику, веб-камеры, интимные аксессуары и бухгалтерские записи. Возбуждено уголовное дело. Организаторы бизнеса заключены под стражу, остальные участники группы находятся под подпиской о невыезде.