Жительницы Новосибирска обвиняются в организации проституции В Новосибирске перед судом предстанут женщины за организацию проституции

Москва7 сен Вести.Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении двух местных жительниц, они обвиняются в организации занятия проституцией, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

Уголовное дело направлено в суд отмечается в сообщении

Установлено, что с 2023 года до 2026 года обвиняемые искали девушек, готовых оказывать сексуальные услуги за деньги и установленный процент от полученной суммы в арендованных квартирах. Обвиняемые размещали в интернете анкеты девушек для привлечения клиентов, контролировали их работу, вели учет сумм денежных средств. На это они заработали более 168 тысяч рублей.