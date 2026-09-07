Москва7 сенВести.Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении двух местных жительниц, они обвиняются в организации занятия проституцией, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.
Уголовное дело направлено в судотмечается в сообщении
Установлено, что с 2023 года до 2026 года обвиняемые искали девушек, готовых оказывать сексуальные услуги за деньги и установленный процент от полученной суммы в арендованных квартирах. Обвиняемые размещали в интернете анкеты девушек для привлечения клиентов, контролировали их работу, вели учет сумм денежных средств. На это они заработали более 168 тысяч рублей.