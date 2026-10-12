В РФ заблокировали почти 50 тыс. интернет-ресурсов с запрещенными БАД

50 тыс. интернет-ресурсов с запрещенными БАД заблокировали в РФ с начала 2026 В РФ заблокировали почти 50 тыс. интернет-ресурсов с запрещенными БАД

Москва12 окт Вести.С начала 2026 года в России заблокировали около 50 тыс. интернет-ресурсов, на которых продавались запрещенные биологически активные добавки (БАД). Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем канале в мессенджере MAX.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано почти 50 тыс. подобных площадок говорится в публикации

В числе заблокированных ресурсов – сайты, на которых предлагали купить продукцию без государственной регистрации. Некоторые продукты даже признаны опасными, поскольку содержат "нормируемые вещества в количествах, не соответствующих установленным требованиям".

Ведомство рекомендовало приобретать БАД исключительно у проверенных официальных поставщиков и проверять документы, если возникают сомнения.