Москва19 октВести.В России заблокировано более 51 тысячи интернет-ресурсов, продававших запрещенные биологически активные добавки (БАД). Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок, реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано 51 054 подобные площадкиговорится в сообщении
В ведомстве отметили, что под блокировку попадают сайты, предлагающие незарегистрированную или потенциально опасную продукцию. Так, в составе БАДов могут присутствовать токсичные компоненты и нежелательные примеси, которые могут навредить здоровью.