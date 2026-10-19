Роспотребнадзор заблокировал более 51 тысячи сайтов с опасными БАДами

Роспотребнадзор: более 51 тыс ресурсов с запрещенными БАД заблокировано в РФ Роспотребнадзор заблокировал более 51 тысячи сайтов с опасными БАДами

Москва19 окт Вести.В России заблокировано более 51 тысячи интернет-ресурсов, продававших запрещенные биологически активные добавки (БАД). Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок, реализация которых запрещена в России​​​. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано 51 054 подобные площадки говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что под блокировку попадают сайты, предлагающие незарегистрированную или потенциально опасную продукцию. Так, в составе БАДов могут присутствовать токсичные компоненты и нежелательные примеси, которые могут навредить здоровью.