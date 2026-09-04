Суд в Москве заблокировал порносайты с оскорблениями чувств верующих

В Москве суд закрыл доступ к порносайтам, оскорбляющим чувства христиан Суд в Москве заблокировал порносайты с оскорблениями чувств верующих

Москва4 сен Вести.В Москве Люблинский районный суд заблокировал интернет-ресурсы, на которых публиковались видеоролики порнографического характера с осквернением христианских символов, оскорбляющие чувства верующих. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на материалы дела.

В документе отмечается, что на сайтах размещались сцены сексуального характера с использованием образов церковных служителей.

В свободном доступе имеются видеоролики порнографического характера, демонстрирующие сцены совершения действий сексуального характера с использованием образов церковных служителей, которые преследуют цель оскорбить религиозные чувства православных христиан говорится в публикации

Доступ к ресурсам не был ограничен возрастными метками, а сведения о владельцах сайта отсутствовали. Иск был подан прокуратурой.

В постановлении подчеркивается, что законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за публичное осквернение религиозных символов и оскорбление чувств верующих.