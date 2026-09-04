Москва4 сенВести.В Москве Люблинский районный суд заблокировал интернет-ресурсы, на которых публиковались видеоролики порнографического характера с осквернением христианских символов, оскорбляющие чувства верующих. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на материалы дела.
В документе отмечается, что на сайтах размещались сцены сексуального характера с использованием образов церковных служителей.
В свободном доступе имеются видеоролики порнографического характера, демонстрирующие сцены совершения действий сексуального характера с использованием образов церковных служителей, которые преследуют цель оскорбить религиозные чувства православных христианговорится в публикации
Доступ к ресурсам не был ограничен возрастными метками, а сведения о владельцах сайта отсутствовали. Иск был подан прокуратурой.
В постановлении подчеркивается, что законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за публичное осквернение религиозных символов и оскорбление чувств верующих.