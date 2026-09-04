В Москве суд запретил объявления "только для славян" при совместной аренде жилья

Пометка "только для славян" в объявлениях по поиску соседей запрещена судом В Москве суд запретил объявления "только для славян" при совместной аренде жилья

Москва4 сен Вести.В Москве суд признал незаконным пометку "только для славян" в объявлениях на сайтах по поиску соседей для совместной аренды жилья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Иск в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц был инициирован прокуратурой.

Суд указал, что пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности по признаку социальной, расовой, национальной или иной принадлежности является экстремизмом и недопустима сказано в публикации

Запрещенными к распространению были признаны три объявления с пометкой "только для славян".