YouTube глобально ограничил просмотр видео с VPN из-за авторских прав

Москва28 мая Вести.Российские пользователи YouTube начали сообщать об ограничениях доступа к части роликов при включенном VPN, сообщает газета "Коммерсант".

Как отмечается в материале, у отдельных каналов новые видео могут вовсе не показываться либо при просмотре всплывает уведомление с просьбой отключить сервис обхода блокировки.

Ограничения на YouTube при VPN коснулись преимущественно видео с региональными лицензиями: спортивных трансляций (Формула-1, Олимпиады) и телепремьер. Источники на медиарынке считают, что это не связано только с Россией и не затронет весь контент площадки.

Юристы поясняют: при просмотре через VPN пользователь попадает в иную юрисдикцию и получает доступ к контенту, права на который в его стране не куплены. Для правообладателя это нарушение лицензионных соглашений и убытки.

Эксперты называют это ужесточением контроля за региональными правами. YouTube раньше лояльно относился к обходу геоблокировок, но сейчас рынок цифровых трансляций стал очень дорогим. Массовых блокировок для всех VPN-пользователей не будет, но точечные меры по отдельным категориям усилятся.

Ранее МВД РФ сообщило о новой мошеннической схеме - злоумышленники распространяют очередной "бесплатный VPN", который заражает устройство вредоносным программным обеспечением.