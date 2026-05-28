Москва28 маяВести.Российские пользователи YouTube начали сообщать об ограничениях доступа к части роликов при включенном VPN, сообщает газета "Коммерсант".
Как отмечается в материале, у отдельных каналов новые видео могут вовсе не показываться либо при просмотре всплывает уведомление с просьбой отключить сервис обхода блокировки.
Ограничения на YouTube при VPN коснулись преимущественно видео с региональными лицензиями: спортивных трансляций (Формула-1, Олимпиады) и телепремьер. Источники на медиарынке считают, что это не связано только с Россией и не затронет весь контент площадки.
Юристы поясняют: при просмотре через VPN пользователь попадает в иную юрисдикцию и получает доступ к контенту, права на который в его стране не куплены. Для правообладателя это нарушение лицензионных соглашений и убытки.
Эксперты называют это ужесточением контроля за региональными правами. YouTube раньше лояльно относился к обходу геоблокировок, но сейчас рынок цифровых трансляций стал очень дорогим. Массовых блокировок для всех VPN-пользователей не будет, но точечные меры по отдельным категориям усилятся.
Ранее МВД РФ сообщило о новой мошеннической схеме - злоумышленники распространяют очередной "бесплатный VPN", который заражает устройство вредоносным программным обеспечением.