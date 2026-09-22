В Волгограде суд заблокировал 15 сайтов с рекламой проституток Суд в Волгограде заблокировал 15 сайтов с интим-услугами

Москва22 сен Вести.Ворошиловский районный суд Волгограда по требованию прокуратуры заблокировал доступ к 15 сайтам, предлагавшим интимные услуги. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Отмечается, что интернет-ресурсы находились в открытом доступе, поэтому воспользоваться размещенной на них информацией мог неограниченный круг лиц, в том числе дети. Реклама интим-услуг, создающая образ проституции как приемлемого явления, негативно влияет на общественную нравственность, добавили в инстанции.

Решением Ворошиловского районного суда г. Волгограда данные интернет-сайты признаны информацией, распространение которой в РФ запрещено, и включены в Единый реестр запрещенных ресурсов сказано в сообщении

Решение суда подлежит немедленному исполнению.