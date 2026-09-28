Москва28 сен Вести.В новом видеоролике племянника солиста группы "Иванушки International" Сергея Григорьева-Апполонова могут усмотреть признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом в беседе с изданием "Абзац" заявил юрист Алексей Петропольский.

Поводом для дискуссии в Сети стал эпатажный наряд и поведение блогера во время шопинга с дядей Андреем Григорьевым-Апполоновым в бутике Dolce & Gabbana во французском Сен-Тропе.

Юрист пояснил, что сам по себе образ нарушением не является, однако если материалы романтизируют нетрадиционные отношения, эксперты могут квалифицировать их как нарушение статьи 6.21 КоАП РФ. За это предусмотрен штраф от 100 до 400 тысяч рублей и блокировка видео в Рунете.