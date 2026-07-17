Юрист рассказал, что в России грозит солисту "Тараканов!" за продажу паспорта РФ Адвокат Жорин: солисту "Тараканов!" за продажу паспорта РФ грозит пожизненное

Москва17 июл Вести.Наказание вплоть до пожизненного заключения может грозить солисту группы "Тараканы!" Дмитрию Спирину (признан в РФ иностранным агентом) за постраничную продажу паспорта и направление вырученных средств в поддержку Украины, сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

Ранее в одной из социальных сетей Спирин опубликовал фото с недавно полученным им аргентинским паспортом, а также снимок с российским, который решил продать постранично с аукциона. Вырученные деньги певец планирует отправить в поддержку Украины.

По словам Жорина, пока гражданство РФ не прекращено, Спирин несет ответственность по законам страны. Так, продажа страниц из паспорта РФ классифицируется как его умышленная порча и влечет предупреждение или штраф до 300 рублей.

Если будет установлено, что гражданин России умышленно оказал финансовую помощь украинским военным структурам, эти действия могут быть квалифицированы как государственная измена по статье 275 УК РФ. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы отметил адвокат

Адвокат уточнил, что фото и публичное заявление не являются основаниями для возбуждения уголовного дела, для этого нужны доказательства фактической передачи денег и прямого умысла.

Ранее сообщалось, что в отношении Спирина возбудили уголовное дело. По версии следствия, в июле и октябре 2025 года в нарушение порядка деятельности иностранного агента мужчина не представил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством.