Одного из авторов "Лета в пионерском галстуке" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ Автора книги "Лето в пионерском галстуке" Дудко оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Москва13 окт Вести.Мировой судья судебного участка №374 Таганского района столицы назначил штраф в размере 200 тысяч рублей одному из авторов книги "Лето в пионерском галстуке" - Екатерине Дудко (признана в РФ иноагентом, псевдоним - Сильванова Катерина) - за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в постах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно этой информации, поводом для разбирательства стали три публикации Дудко в Telegram-канале.

Писательница была признана виновной в правонарушении по ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ.

Назначить ей наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей говорится в материалах

Дудко на заседание не пришла.

Роман "Лето в пионерском галстуке", изначально опубликованный в сети, вышел в 2021 году. Позднее книга и ее сиквел были изъяты из продажи, а авторы включены Минюстом в список иностранных агентов. Издательство, выпустившее книги, объявило о закрытии.