Москва1 октВести.Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей главного редактора журнала The Voice Екатерину Великину за неверно указанную возрастную маркировку опубликованной на сайте издания статьи об эскортницах в Дубае. Об этом стало известно РИА Новости.
На сайте The Voicemag 4 марта опубликовали статью о росте спроса на эскортниц в Дубае с фото и видео. В материале содержалась информация о половых отношениях между мужчиной и женщиной и эксплуатирующий интерес к сексу с возрастной маркировкой "16+".
Это не соответствует классификации информационной продукции и нарушает порядок распространения информации среди детей.
8 июля был составлен протокол и передан для рассмотрения в суд. На заседание Великина не явилась.
В результате Екатерину Великину признали виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовали на 10 тысяч рублей без конфискации предмета правонарушения.
Уточняется, что в качестве смягчающего обстоятельства суд признал удаление публикации с сайта, а в качестве отягчающего - повторное аналогичное административное правонарушение за годговорится в сообщении
Похожий инцидент произошел в 2025 году. Тогда Великина была оштрафована на 5 тысяч рублей.