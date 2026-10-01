Главред The Voice оштрафована на 10 тысяч за статью об эскортницах в Дубае

Суд оштрафовал главреда The Voice за публикацию статьи об эскортницах в Дубае Главред The Voice оштрафована на 10 тысяч за статью об эскортницах в Дубае

Москва1 окт Вести.Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей главного редактора журнала The Voice Екатерину Великину за неверно указанную возрастную маркировку опубликованной на сайте издания статьи об эскортницах в Дубае. Об этом стало известно РИА Новости.

На сайте The Voicemag 4 марта опубликовали статью о росте спроса на эскортниц в Дубае с фото и видео. В материале содержалась информация о половых отношениях между мужчиной и женщиной и эксплуатирующий интерес к сексу с возрастной маркировкой "16+".

Это не соответствует классификации информационной продукции и нарушает порядок распространения информации среди детей​​​.

8 июля был составлен протокол и передан для рассмотрения в суд. На заседание Великина не явилась.

В результате Екатерину Великину признали виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовали на 10 тысяч рублей без конфискации предмета правонарушения.

Уточняется, что в качестве смягчающего обстоятельства суд признал удаление публикации с сайта, а в качестве отягчающего - повторное аналогичное административное правонарушение за год говорится в сообщении

Похожий инцидент произошел в 2025 году. Тогда Великина была оштрафована на 5 тысяч рублей.