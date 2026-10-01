Блогер из Чувашии осуждена на 5 лет за развратный контент с детьми

За развратный контент с детьми блогер из Чувашии приговорена к 5 годам колонии Блогер из Чувашии осуждена на 5 лет за развратный контент с детьми

Москва1 окт Вести.Жительница Чувашии осуждена на 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних, сообщает республиканское СУ СК в MAX.

Следствием и судом установлено, что в апреле прошлого года 47-летняя местная жительница находилась в одном из торговых центров города Чебоксары в прозрачной одежде.

В ходе видеозаписи для социальных сетей <она> совершила противоправные действия в отношении шести несовершеннолетних говорится в публикации

В ведомстве отметили, что причастность осужденной к совершенному деянию была доказана совокупностью собранных доказательств, в том числе – показаниями потерпевших и свидетелей, а также заключениями судебных экспертиз и другими материалами дела.

Кроме того, в размещенных осужденной в ее блоге видеозаписях содержатся лингвистические и иные признаки контента, оказывающего развращающее влияние на несовершеннолетних. Это показала психолого-лингвистическая судебная экспертиза, проведенная в ходе следствия.