Москва18 окт Вести.Епископ Переславский и Угличский Феоктист в интервью ИС "Вести" поддержал инициативу об использовании образа многодетной семьи в социальной рекламе. При этом он выразил мнение, что для решения демографических проблем необходимо транслировать позитивные примеры крепких семейных отношений также и в кинематографе, отказавшись от тиражирования образов семейных конфликтов.

Ранее на рассмотрение в Государственную думу РФ был внесен законопроект, предлагающий показывать в социальной рекламе исключительно многодетные семьи.

Епископ Феоктист высказал свою позицию по этому вопросу.

Я убежден, что эта инициатива хорошая, но мне кажется, что эти шаги недостаточны. Мне кажется, надо больше. Потому что социальная реклама — это очень узкая ниша, а есть кинематограф, который у нас почему-то странно устроен. Все фильмы, которые хочется смотреть, которые интересные, с таким сюжетом, который приковывает внимание - они построены по одному и тому же принципу: некий главный герой с внутренними проблемами, с бывшей женой и сложными отношениями с ребенком, с которым не живет считает епископ

Как он выразился, "все это - на фоне какой-то истерики и нездоровых отношений в этой бывшей семье".

В этом фильме показать бы пять детишек, и как они все вместе преодолевали бы всяческие сложности, и у них не было бы внутренних проблем и напряженности, не было бы внутреннего конфликта. Потому что если у нас покажут семью, то там обязательно какой-то конфликт. Ты на это смотришь и думаешь: "Лучше, наверное, туда вообще в эту сторону не идти и не "вляпываться", жить самому в свое удовольствие". Если бы просто показывали нормальные семьи, то у нас не было бы проблем с демографией, я думаю добавил Феоктист

Кроме того, в ходе интервью он, в частности, призвал ввести церковно-государственное регулирование искусственного интеллекта.