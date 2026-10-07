Правительство внесло в ГД проект об образе многодетной семьи в рекламе

В Госдуму внесли проект об образе благополучной многодетной семьи в рекламе Правительство внесло в ГД проект об образе многодетной семьи в рекламе

Москва7 окт Вести.Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий обязанность заказчиков соцрекламы использовать образ благополучной многодетной семьи в случае, если в рекламе необходимо показать семью с ребенком. Об этом говорится в документе, доступном в думской электронной базе.

Социальная реклама направлена на решение общественно полезных задач. Ее целью является не продажа товаров, а изменение поведения людей и формирование моральных установок.

Проект федерального закона… направлен на популяризацию традиционных ценностей и формирование позитивного восприятия образа многодетной семьи в коммерческой и социальной рекламе говорится в пояснительной записке

Отмечается, что объединения специалистов в сфере рекламы будут вправе устанавливать обязательные для своих членов правила использования вышеупомянутого образа в своих проектах.

Закон может вступить в силу с марта следующего года.

Ранее депутат Госдумы Владимир Васильев сообщил, что нижняя палата парламента будет контролировать вопросы поддержки семей.