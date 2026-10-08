Москва8 октВести.Правительство России поддержало законопроект, призванный изменить способ донесения до потребителей обязательной информации в рекламе, сообщила газета "Известия".
В распоряжении издания есть официальный отзыв кабмина по этой инициативе.
Рекламодателям предлагают не перегружать объявления длинными дисклеймерами, а указывать ссылку на сайт, где собраны сведения о продавце, условиях акций, конкурсов, игр и пари.
Один из авторов законопроекта — депутат Госдумы, координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин — подчеркнул, что речь идет не о сокращении объема обязательной информации, а об уточнении способа ее передачи.
Цель инициативы — сделать информирование потребителей по-настоящему эффективным и удобным, добавил законодатель.
При разработке документа учитывались жалобы и запросы граждан, проводились консультации с представителями отрасли.
Всю необходимую информацию предлагается сохранять в полном объеме, но размещать на информационном ресурсе продавца или организатора — например, на сайте или соответствующей странице. В самой рекламе при этом достаточно будет указать понятную ссылку или QR-код, чтобы потребитель мог в удобное для себя время ознакомиться со всеми деталямипояснил Немкин
Ранее стало известно, что в социальной рекламе планируют чаще использовать образ благополучной многодетной семьи.