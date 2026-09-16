Минтранс России показал новый знак парковки для многодетных семей Минтранс РФ показал новый знак парковки для многодетных семей

Москва16 сен Вести.Минтранс России показал новый дорожный знак парковки для многодетных семей. В настоящее время министерство работает над корректировкой правил дорожного движения.

На Международном фестивале молодежи показали новый знак парковки для многодетных семей, говорится в сообщении Минтранса в мессенджере "Макс"​​​.

Министерство напомнило, что в июле проводился опрос подписчиков канала, каким должен быть новый дорожный знак, и предложили выбрать один из семи дизайнов. В опросе приняли участие почти 4 тысячи человек. Наибольшее количество голосов (46%) набрал первый вариант.

Минтранс в настоящее время работает над корректировкой ПДД.