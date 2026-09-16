Москва16 сенВести.Минтранс России показал новый дорожный знак парковки для многодетных семей. В настоящее время министерство работает над корректировкой правил дорожного движения.
На Международном фестивале молодежи показали новый знак парковки для многодетных семей, говорится в сообщении Минтранса в мессенджере "Макс".
Министерство напомнило, что в июле проводился опрос подписчиков канала, каким должен быть новый дорожный знак, и предложили выбрать один из семи дизайнов. В опросе приняли участие почти 4 тысячи человек. Наибольшее количество голосов (46%) набрал первый вариант.
Минтранс в настоящее время работает над корректировкой ПДД.
Следующим этапом внесут необходимые изменения в соответствующий ГОСТ. После этого новый знак сможет появиться на улицах страны и стать частью большого проекта по созданию комфортной и семейно-ориентированной городской средыговорится в сообщении