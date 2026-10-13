Минтранс РФ: знак парковки для многодетных будет введен в ПДД до конца года

Знак парковки для многодетных семей появится в ПДД России до конца года Минтранс РФ: знак парковки для многодетных будет введен в ПДД до конца года

Москва13 окт Вести.Знак парковки для многодетных семей появится в списке правил дорожного движения (ПДД) до конца текущего года. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

До конца года будут подготовлены изменения в ПДД, предусматривающие новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Его макет выбрали вместе с гражданами говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС

В министерстве также отметили, что региональным администрациям рекомендуется предоставить семьям с четырьмя и более детьми право бесплатной парковки двух автомобилей.

Дизайн нового знака парковки был представлен Минтрансом в сентябре.