Москва13 октВести.Знак парковки для многодетных семей появится в списке правил дорожного движения (ПДД) до конца текущего года. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
До конца года будут подготовлены изменения в ПДД, предусматривающие новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Его макет выбрали вместе с гражданамиговорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС.
В министерстве также отметили, что региональным администрациям рекомендуется предоставить семьям с четырьмя и более детьми право бесплатной парковки двух автомобилей.
Дизайн нового знака парковки был представлен Минтрансом в сентябре.