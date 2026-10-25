Москва25 окт Вести.Вступление в Эстонии в силу поправок к закону о церквях и приходах, которые обязывают религиозные организации в стране разорвать административные и канонические связи с Московским патриархатом (Русской православной церковью) — продолжение украинского сценария. Такое мнение выразила ИС "Вести" ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Наталия Таньшина.

Если закон не соответствует их интересам, его просто можно очень легко не соблюдать и Прибалтика — это просто продолжение того, что мы видим и на территории Украины, когда страны постсоветского пространства стремятся показать свою лояльность Западу максимально какими-то антироссийскими, антиправославными, антихристианскими акциями. Они очень хотят быть пионерами этого процесса. Колют в самое такое больное, что есть для любого человека, то, что связано с его душой, с его верой заявила Таньшина

Эстонская православная христианская церковь (ЭПХЦ) и Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь в октябре 2026 года официально подали жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Представители церкви считают, что требование государства разорвать связи с Московским патриархатом нарушает свободу вероисповедания.

Ранее временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов сообщил, что дискредитация Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) властями страны приобрела более агрессивный характер.