Москва29 ноя Вести.РПЦ выступает против суррогатного материнства и пропаганды данного явления. Об этом ИС "Вести" заявил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Конечно, мы не уступаем, не рубим с плеча. Естественно, есть разные обстоятельства и жизненные ситуации. Но подход такой: в суррогатном материнстве, которое у нас пытаются поставить на поток, из женщины-матери создают какой-то инкубатор, где будет рождаться никому не принадлежащий ребенок. То есть это нарушение вековых исторических Божьих заповедей о таком святом понятии как мать и дитя пояснил он

Священнослужитель подчеркнул, что такое явление фактически является провокацией.

Это провокация, которую надо пресечь. В нашем обществе, живущем с трудом, но успешно восстанавливающем традиционные ценности, это однозначно должно быть пресечено уверен он

Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в свою очередь отметил, что тем, пользуется услугами суррогатного материнства, следует переориентироваться на усыновление детей.

А государство должно поддерживать со своей стороны тех, кто занимается таким благим делом добавил он

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность тем, что в российской киноиндустрии появляются фильмы, пропагандирующие суррогатное материнство.