Патриарх Кирилл: нельзя издалека судить, почему женщина не хочет стать матерью

Патриарх Кирилл призвал не осуждать бездетных женщин Патриарх Кирилл: нельзя издалека судить, почему женщина не хочет стать матерью

Москва20 ноя Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что нельзя судить со стороны, почему женщина не хочет иметь детей. Об этом священнослужитель заявил в интервью агентству РИА Новости.

Прежде чем давать советы тем, кто откладывает рождение детей, необходимо услышать человека. Нельзя издалека судить, почему женщина не решается стать матерью, и за глаза обвинять ее пояснил патриарх

Он также добавил, что нужно понять, почему семья откладывает рождение ребенка. По мнению патриарха Кирилла, возможна ситуация, когда люди ставят себе слишком много условий для рождения ребенка и в итоге не рожает вовсе.

Отдельно глава РПЦ призвал тех, кто решил убеждать женщину сохранить ребенка, быть готовыми помочь ей.

В Москве действует кризисный центр "Дом для мамы" православной службы помощи "Милосердие". Он помогает беременным женщинам и матерям с детьми в трудной жизненной ситуации: предоставляет временный приют, социальную, юридическую, гуманитарную и духовно-психологическую помощь отметил патриарх Кирилл

Ране в эфир вышел документальный фильм Андрея Медведева "Отец", снятый к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.