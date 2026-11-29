Москва29 нояВести.В России необходимо беречь духовный суверенитет, заявил ИС "Вести" рассказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.
По его словам, противники России вкладывают большие средства, чтобы устроить духовный хаос у россиян.
Единство народа, духовный суверенитет - это неразрывные понятия. Мы знаем историю нашей страны, и нас неоднократно пытались победить силой оружия. Никто не мог. Были неоднократные попытки введения санкций, бойкота, перекрытия границ. Но нас не одолеть экономическим путемподчеркнул он
Потому в отношении РФ предпринимаются нападки на веру.
Остается последнее - проникнуть в сердце русского человека, душу его потревожить, изменить его взгляд, лишить ориентиров. В это вкладываются огромные средства. И это большая опасность. Духовный суверенитет нам необходимо отстаивать изо всех сил. Это единственное, где может враг проникнуть внутрь нашего обществасказал он
Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в свою очередь подчеркнул, что именно вера позволяет гражданам переживать непростые времена.
Учитывая большое количество сложных событий, через которые прошла наша страна, большинство людей сохранили именно свою целостность благодаря вередобавил он