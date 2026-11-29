В РПЦ заявили о необходимости беречь духовный суверенитет страны Митрополит Митрофан: духовный суверенитет необходимо отстаивать изо всех сил

Москва29 ноя Вести.В России необходимо беречь духовный суверенитет, заявил ИС "Вести" рассказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

По его словам, противники России вкладывают большие средства, чтобы устроить духовный хаос у россиян.

Единство народа, духовный суверенитет - это неразрывные понятия. Мы знаем историю нашей страны, и нас неоднократно пытались победить силой оружия. Никто не мог. Были неоднократные попытки введения санкций, бойкота, перекрытия границ. Но нас не одолеть экономическим путем подчеркнул он

Потому в отношении РФ предпринимаются нападки на веру.

Остается последнее - проникнуть в сердце русского человека, душу его потревожить, изменить его взгляд, лишить ориентиров. В это вкладываются огромные средства. И это большая опасность. Духовный суверенитет нам необходимо отстаивать изо всех сил. Это единственное, где может враг проникнуть внутрь нашего общества сказал он

Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в свою очередь подчеркнул, что именно вера позволяет гражданам переживать непростые времена.